Il brutale omicidio di Quentin Deranque, avvenuto in Francia, ha suscitato preoccupazioni oltre i confini nazionali. Lupi denuncia che il caso è stato insabbiato da Macron, alimentando sospetti di coperture e omissioni. La morte di Quentin, legata a tensioni tra gruppi giovanili, ha acceso un dibattito sulla tolleranza e sulla sicurezza nelle città francesi. La vicenda scuote le coscienze di tutte le democrazie occidentali, evidenziando le difficoltà di gestire l’intolleranza crescente tra le comunità. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Il brutale omicidio di Quentin Deranque è sicuramente un affare interno francese, ma interroga tutte le coscienze democratiche occidentali per la diffusione di un clima d'odio e di intolleranza che sta erodendo progressivamente gli spazi di confronto politico. Siamo quindi sorpresi per le parole del presidente francese Macron nei confronti del governo italiano e ribadiamo un concetto che dovrebbe valere per tutte le nazioni europee: non ci si salva da soli e contrastare insieme la diffusione della violenza politica è un passo importante per rendere l'Europa più forte e coesa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

