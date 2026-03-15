Francia | fermati due fratelli italo-marocchini con armi ed

Due fratelli italo-marocchini sono stati arrestati nel nord della Francia, accusati di aver pianificato un'azione violenta a sfondo antisemita. La polizia ha trovato armi durante le operazioni di fermo. Le autorità hanno confermato che i due sono stati identificati e fermati in relazione a questa indagine. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine locali.

Due giovani cittadini italo-marocchini sono stati fermati nel nord della Francia con l’accusa di aver progettato un’azione violenta a sfondo antisemita. Gli inquirenti hanno trovato nella loro vettura armi da fuoco, materiali esplosivi e simboli estremisti, confermando una radicalizzazione avvenuta prevalentemente online. L’incidente si è verificato nei pressi del carcere di Longuenesse, dove i due fratelli, identificati come Elyasse H. e Moad H., sono stati bloccati dalle autorità francesi. Si tratta di due studenti, uno di ingegneria ventiduenne e il fratello più giovane di vent’anni, che avevano pianificato di compiere un atto mortale ispirato all’ideologia jihadista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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