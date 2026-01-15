Juventus dormono e rubano dentro all’Allianz Stadium Fermati due fratelli | la ricostruzione di quanto successo

Due fratelli sono stati fermati dalle forze dell’ordine dopo essere stati trovati a dormire e tentare di rubare all’interno dell’Allianz Stadium. L’episodio, avvenuto durante la notte, ha portato all’intervento delle forze di polizia, che hanno ricostruito quanto accaduto. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire la sicurezza degli impianti sportivi e di prevenire simili intrusioni.

