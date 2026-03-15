Terrorismo in Francia arrestati due fratelli italo-marocchini | Pianificavano un attacco antisemita

Due fratelli di origine italo-marocchina, di 22 e 20 anni, sono stati arrestati nel nord della Francia, vicino al carcere di Longuenesse. La polizia li ha fermati con l’accusa di pianificare un attacco antisemita. Gli arresti sono avvenuti in un’operazione condotta nelle vicinanze di una struttura penitenziaria della regione. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

Uno studente di ingegneria di 22 anni e il fratello di 20, con cittadinanza italiana e marocchina, sono stati arrestati nel nord della Francia con l’accusa di aver pianificato «azioni antisemite e mortali». A renderlo noto è stata la procura antiterrorismo francese, che ha ricostruito un progetto di attacco maturato, secondo gli inquirenti, in un percorso di radicalizzazione sviluppatosi negli ultimi due anni. I due giovani, identificati soltanto come Elyasse H. e Moad H., erano arrivati in Francia nel 2017 insieme ai genitori. L’arresto è avvenuto martedì nei pressi del carcere di Longuenesse, nel nord del Paese. Durante il controllo, gli investigatori hanno sequestrato nella loro auto armi semiautomatiche, materiale esplosivo e una bandiera dell’Is, elementi che hanno aggravato il quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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