Italia-Germania | Ue perde terreno mercato unico più forte e stop a norme zombie

L’Europa sta affrontando una fase di rallentamento economico, con il mercato unico che mostra segnali di rafforzamento e l’adozione di norme più efficaci. Tuttavia, il divario di crescita rispetto a Stati Uniti e Cina si è ampliato negli ultimi anni, evidenziando la necessità di riforme e strategie per mantenere la competitività a livello internazionale.

Bruxelles, 22 gen. (askanews) – “L’Europa sta perdendo terreno. Dall’inizio degli anni 2000, il divario di crescita rispetto a Stati Uniti e Cina si è ampliato, mentre molti nuovi concorrenti stanno aumentando la loro influenza a livello globale. Ciò minaccia il tenore di vita europeo e la sovranità europea. Continuare sulla strada attuale non è un’opzione. L’Europa deve agire ora. E siamo tutti fiduciosi di potercela fare”. È quanto si legge nel documento in cui, alla vigilia del vertice intergovernativo che si terrà domani a Roma, Italia e Germania, “due delle principali nazioni industriali europee”, indicano “un programma chiaro e impegni concreti per rafforzare la competitività europea” da concordare sfruttando il prossimo ritiro dei leader del 12 febbraio e il Consiglio europeo di marzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Export, Abruzzo tra le regioni più dinamiche d’Italia: ma Chieti perde terrenoL’Abruzzo si distingue come una delle regioni italiane più attive nel settore dell’export nel primo semestre del 2025.

Leggi anche: Brevetti in crisi, l'Italia perde terreno e l'Umbria frena bruscamente (-26,7%)

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fattura elettronica estero 2026: guida completa; Kaja Kallas e la crisi della diplomazia UE: quando l’ideologia sostituisce la mediazione e l’Europa perde voce.

Italia-Germania: Ue perde terreno, mercato unico più forte e stop a norme zombieBruxelles, 22 gen. (askanews) – L’Europa sta perdendo terreno. Dall’inizio degli anni 2000, il ... msn.com

DALLA GERMANIA/ Siamo fuori dalla ‘recessione lunga’, ma Usa e Cina restano una minacciaLa Germania sembra poter uscire dalla recessione, ma per tutta l'economia europea incombono dei rischi non marginali ... ilsussidiario.net

Forum Imprenditoriale Italia-Germania ift.tt/eJmL0hX #evento #takethedate x.com

Amichevole preolimpica per l’Italia maschile: sfida alla Germania il 4 febbraio dalle 19.30 al Palaonda di Bolzano Una settimana prima del debutto alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 gli azzurri saranno sul ghiaccio di Bolzano per un grande test: - facebook.com facebook