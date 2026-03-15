Due fratelli italo-marocchini sono stati arrestati in Francia con l’accusa di aver giurato fedeltà all’Isis e di aver pianificato un attentato contro la comunità ebraica. I fratelli, incapaci di partire per la Palestina per combattere Israele, avrebbero ideato un'azione violenta nel paese. Le autorità hanno intercettato i loro piani prima che potessero essere portati a termine.

Due fratelli italo-marocchini non riuscendo a partiper la Palestina per combattere Israele, hanno pensato bene di organizzare un attentato contro gli ebrei in Francia. Ma sono stati scoperti e arrestati non fatto giuramento all'Isis. Elyasse e Moad H., il primo studente di ingegneria e l'altro disoccupato, entrambi ventenni, sono stati arrestati in un'auto parcheggiata vicino al carcere di Longuenesse, nella regionevdel Pas-de-Calais, in Francia. Sono stati fermati dopo il ritrovamento, all'interno del veicolo, di una pistola, di un logo stampato dello Stato Islamico e di simboli che glorificano il Profeta Maometto. Sono accusati di essere coinvolti in un complotto terroristico "mortale e antisemita", ha annunciato oggi la Procura nazionale antiterrorismo di Parigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia, due fratelli italo-marocchini giurano fedeltà all'Isis per uccidere ebrei. Arrestati

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