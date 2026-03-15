Terrorismo in Francia arrestati due fratelli italo-marocchini | Pianificato un attacco terroristico

Due fratelli italo-marocchini, uno di 22 anni e l’altro di 20, sono stati arrestati nel nord della Francia, vicino al carcere di Longuenesse. La polizia ha sequestrato materiali sospetti e ha fermato i due sospettati con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico. L’operazione fa seguito a indagini in corso sulla minaccia di attacchi in Francia.

Uno studente di ingegneria di 22 anni e il fratello di 20, con cittadinanza italiana e marocchina, sono stati arrestati nel nord della Francia con l’accusa di aver pianificato «azioni antisemite e mortali». A renderlo noto è stata la procura antiterrorismo francese, che ha ricostruito un progetto di attacco maturato, secondo gli inquirenti, in un percorso di radicalizzazione sviluppatosi negli ultimi due anni. I due giovani, identificati soltanto come Elyasse H. e Moad H., erano arrivati in Francia nel 2017 insieme ai genitori. L’arresto è avvenuto martedì nei pressi del carcere di Longuenesse, nel nord del Paese. Durante il controllo, gli investigatori hanno sequestrato nella loro auto armi semiautomatiche, materiale esplosivo e una bandiera dell’Is, elementi che hanno aggravato il quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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