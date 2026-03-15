Incidente mortale a Varzo | è Francesco Roncoroni il 30enne morto nell' auto uscita di strada

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Varzo, coinvolgendo un’auto uscita di strada. La vittima è un uomo di 30 anni proveniente dalla provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il conducente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Lo schianto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, forse a causa della neve, sulla strada provinciale a San Domenico. Feriti altri cinque giovani É Francesco Roncoroni, 30enne della provincia di Como, la vittima del grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, a Varzo. Per cause ancora da chiarire, forse a causa della neve che da ieri sta cadendo in tutta l'Ossola, l'auto sulla quale viaggiava il 30enne è uscita di strada mentre percorreva la Provinciale 153, scendendo da San Domenico. Nell'incidente sono rimasti feriti anche cinque giovani, tutti portati in codice giallo all'ospedale di Domodossola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Tragico incidente a Varzo: auto fuori strada per la neve, morto il 30enne comasco Francesco RoncoroniTragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. Francesco Roncoroni morto a Varzo: “In 7 a bordo dell’auto finita fuori strada”Como, 15 marzo 2026 – Un uomo comasco di 30 anni, originario della provincia di Como, è morto in un incidente stradale a Varzo, in provincia di... Tutto quello che riguarda Francesco Roncoroni Discussioni sull' argomento È Francesco Roncoroni, trentenne di Como, la vittima dell’incidente stradale a San Domenico; Varzo, auto fuori strada a San Domenico: morto un trentenne di Como, feriti altri cinque giovani. Francesco Roncoroni morto a Varzo: In 7 a bordo dell’auto finita fuori stradaVittima un comasco di 30 anni. L’incidente sulla provinciale 153 durante una nevicata. A bordo della vettura, una Land Rover, giovani tra i 25 e i 30 anni. Stavano rientrando dalla località sciistica ... msn.com Francesco Roncoroni muore a 30 anni in un incidente a Varzo: erano in 7 a bordo dell'auto, feriti i 5 amiciErano in sette a bordo della Land Rover che, ieri pomeriggio, è uscita di strada sulla provinciale 153 a Varzo, ... msn.com