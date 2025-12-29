Ambra Angiolini e la prima notte con Renga | Mi giro ed era in mutande poi ho capito cosa voleva mostrarmi

Ambra Angiolini condivide il ricordo della prima notte con Francesco Renga, raccontando un momento di intimità e affetto. Durante l’intervista a Domenica In, descrive come, dopo essersi abbracciati, abbia compreso il senso del gesto del suo ex. Un racconto sincero che rivela il valore di quei momenti speciali nel loro percorso di vita insieme.

Ambra Angiolini racconta la prima notte con il suo ex Francesco Renga. I dettagli nel salotto di Domenica In: "Quella sera ci siamo abbracciati, è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

