Tredozio, isolate 20 persone. Riattivata una vecchia frana.

Le persistenti piogge dei giorni scorsi hanno provocato vari smottamenti e frane su tutto l’Appennino, fra cui una in particolare lungo la strada provinciale 86 del Tramazzo, Tredozio-SanBenedetto in Alpe-Marradi, in località Monte Faggeta - Ottignana, a circa 2,5 km da Tredozio. Racconta il vicesindaco Alan Signani: "In quella località, il giorno di Natale si è mossa una vecchia frana, già attiva nel maggio 2023, rovesciando sulla strada provinciale enormi quantità di terra, sassi e fango, tanto che il traffico è rimasto interdetto per tutta la giornata festiva". A monte della frana sono rimasti ’intrappolati’ due agriturismi aperti al pubblico il giorno di Natale (Pian di Stantino e Scarzana) e lo stesso Rifugio Lago di Ponte, alcune aziende agricole e diverse seconde case della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

