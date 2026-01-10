Il maltempo blocca i trasporti | Ischia e Procida isolate
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i trasporti nel golfo di Napoli sono temporaneamente sospesi. Ischia e Procida sono attualmente isolate a causa del maltempo che da stanotte interessa la zona, influendo sulle rotte marittime e sui collegamenti con la terraferma. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di pianificare eventuali spostamenti.
Ischia e Procida sono attualmente isolate a causa delle pessime condizioni meteo-marine che da stanotte interessano il golfo di Napoli. Il forte vento da ovest, che ha soffiato fino a oltre 40 nodi, ha ingrossato il mare con onde che arrivano anche a tre metri e mezzo di altezza rendendo molto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
