Il maltempo blocca i trasporti | Ischia e Procida isolate

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i trasporti nel golfo di Napoli sono temporaneamente sospesi. Ischia e Procida sono attualmente isolate a causa del maltempo che da stanotte interessa la zona, influendo sulle rotte marittime e sui collegamenti con la terraferma. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di pianificare eventuali spostamenti.

Maltempo sul centro-sud Italia, allagamenti in Toscana e ad Ischia - Dopo i forti nubifragi che hanno interessato il Nord Italia, il maltempo si sposta verso il Centro e parte del Meridione. blitzquotidiano.it

Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla su alcuni settori delle tre regioni, su parte di Friuli- tgcom24.mediaset.it

Logistica, il maltempo blocca i trasporti nel nord Europa L'inverno rigido mette in crisi le catene di approvvigionamento e fa temere per le colture in campo: alto rischio gelate #logistica #maltempo #gelate @raffaelaqu x.com

