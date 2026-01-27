Frana Arenzano via Aurelia chiusa almeno fino al 6 febbraio

La chiusura della via Aurelia ad Arenzano, dovuta alla frana verificatasi domenica scorsa, si protrarrà almeno fino al 6 febbraio. La strada rimane interdetta al traffico per permettere le operazioni di sicurezza e valutare eventuali interventi di ripristino. La situazione richiede attenzione e prudenza per tutti gli automobilisti e residenti della zona.

Rimarrà chiusa almeno fino al 6 febbraio la via Aurelia ad Arenzano, nella zona in cui domenica scorsa è caduta una frana sulla carreggiata.A stabilirlo, un'ordinanza di Anas che definisce il divieto di sosta e la chiusura al traffico sull'intera carreggiata, dal km 547+000 al km 548+000, fino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Una frana importante ha interessato la statale Aurelia ad Arenzano, a causa del cedimento della rete di contenimento.

Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

