Imponente frana travolge l’Aurelia ad Arenzano | strada chiusa nessun ferito – Video

Da ilfattoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana importante ha interessato la statale Aurelia ad Arenzano, a causa del cedimento della rete di contenimento. La strada, nei pressi della galleria Pizzo, è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità valutano le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del tratto interessato.

Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell’imponente frana avvenuta ieri sera per il cedimento della rete di contenimento. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è stato deviato sull’autostrada A10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

