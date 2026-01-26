Una frana importante ha interessato la statale Aurelia ad Arenzano, a causa del cedimento della rete di contenimento. La strada, nei pressi della galleria Pizzo, è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità valutano le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del tratto interessato.

Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell’imponente frana avvenuta ieri sera per il cedimento della rete di contenimento. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è stato deviato sull’autostrada A10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Imponente frana travolge l’Aurelia ad Arenzano: strada chiusa, nessun ferito – Video

Frana ad Arenzano, Aurealia chiusa per i detriti: squadre Anas all’opera per liberare la stradaUna frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata.

Frana Arenzano, per ora nessun ferito ma si continua a scavare: la mappa, quanto ci vorrà per liberare la stradaA dieci anni dalla precedente frana, ad Arenzano si è verificata una nuova caduta di massi sulla strada, causando l'interruzione del traffico sulla statale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maltempo: oggi allerta gialla su Isole e altre 3 regioni, danni dal ciclone Harry; Un forte boato, poi la frana che travolge il castello: si staccano 300 metri cubi di roccia, massi enormi precipitano vicino alle case; Terrore in Nuova Zelanda: frana travolge un campeggio, dispersi molti bambini; Nuova Zelanda, frana travolge un campeggio: ci sono dispersi.

Un forte boato, poi la frana che travolge il castello: si staccano 300 metri cubi di roccia, massi enormi precipitano vicino alle caseMEZZOCORONA. Momenti di paura nella giornata di ieri, giovedì 22 gennaio, a Mezzocorona: Castel San Gottardo è stato profondamente ferito da un imponente crollo di roccia avvenuto dalla parete che lo ... ildolomiti.it

Arenzano, imponente frana invade l'Aurelia vicino alla galleria Pizzo in LiguriaSul posto i vigili del fuoco per accertarsi che nessun veicolo o persona siano stati coinvolti. Viabilità bloccata ... rainews.it

Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano a causa dell'imponente frana avvenuta ieri sera dopo il cedimento di una rete di contenimento - facebook.com facebook