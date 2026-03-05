Arenzano Aurelia riaperta dopo la frana | ma ci sono delle limitazioni

La via Aurelia ad Arenzano è stata riaperta ieri poco prima delle 18, dopo essere stata chiusa dal 25 gennaio a causa di una frana. La strada collega Genova al ponente e ora presenta alcune limitazioni nella circolazione. La riapertura è stata annunciata ufficialmente, ma persistono restrizioni per garantire la sicurezza degli utenti. La strada resta aperta al traffico, anche se con alcune restrizioni temporanee.

È stata riaperta poco prima delle 18 ieri, mercoledì 4 marzo, la via Aurelia ad Arenzano, arteria che collega Genova al ponente, interrotta dallo scorso 25 gennaio a causa di una frana. Le auto e i bus dunque hanno ripreso a circolare normalmente, a doppio senso di marcia, e non è più necessario percorrere la A10 per spostarsi. Un sospiro di sollievo per tutti i residenti della zona che dovranno comunque fare i conti con alcune limitazioni, perché i lavori di Anas nel frattempo continuano: fino al 1 luglio, in particolare, previsto restringimento sulla corsia destra, vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità è fissato ai 30 kmh. È... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Frana di Arenzano, dopo oltre un mese riaperta l'Aurelia: limite a 30 km/hRiusciamo a riaprire in quelli che definirei tempi record, contando che si tratta anche di una riapertura completa i tempi sono stati molto brevi ha detto il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrin ... primocanale.it

Oggi riapre l'Aurelia ad Arenzano dopo la frana del 25 gennaioDopo la frana le squadre Anas e la ditta incaricata sono intervenute per ripristinare la circolazione in tempi brevi con l'impiego di personale altamente specializzato. Gli interventi hanno riguardato ... primocanale.it

