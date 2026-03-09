FROM Paramount+ annuncia la quarta stagione con un teaser da brividi | debutto il 20 aprile

Paramount+ ha rilasciato il primo teaser ufficiale della quarta stagione di “FROM”, la serie sci-fi horror che ha riscosso successo negli ultimi anni. La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 20 aprile e il video anticipa alcuni dei momenti più intensi che i fan potranno aspettarsi. La piattaforma ha reso noto il debutto senza ulteriori dettagli sulla trama o sui protagonisti.

Paramount+ ha svelato il primo teaser ufficiale della quarta stagione di "FROM", l'acclamata serie sci-fi horror che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio. La nuova stagione debutterà lunedì 20 aprile su Paramount+ in Italia, promettendo nuovi misteri e una tensione narrativa ancora più intensa. Creata da John Griffin e prodotta insieme allo showrunner Jeff Pinkner e al regista Jack Bender, la serie continua a esplorare l'enigma di una cittadina apparentemente isolata dal mondo, un luogo oscuro e inquietante in cui chiunque entri rimane intrappolato senza possibilità di fuga. Nel corso delle stagioni, la storia ha costruito un universo narrativo sempre più complesso, in cui la sopravvivenza degli abitanti si intreccia con segreti sempre più profondi e inquietanti.