Durante un corteo a Roma, un cartellone raffigurante Meloni e Nordio è stato bruciato. La manifestazione si è svolta per esprimere il No al Referendum e contro la guerra in Iran. La scena si è verificata nel contesto di una protesta pubblica, con i partecipanti che hanno dato fuoco all'immagine dei due rappresentanti politici.

Un cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato dato alle fiamme durante il corteo a Roma contro la guerra in Iran e per il No al Referendum. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Foto di Meloni, Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in Iran

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