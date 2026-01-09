Assalto fallito al bancomat UniCredit | ladri in fuga caccia alla banda

Nella notte a Scafati, un tentativo di furto al bancomat presso la filiale UniCredit di via Martiri d’Ungheria si è concluso con il fallimento dei malviventi, che sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta ora cercando di identificare e rintracciare i responsabili. La vicenda evidenzia le sfide della sicurezza bancaria e l’importanza di sistemi di protezione efficaci.

Tentato assalto al bancomat nella notte a Scafati. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale UniCredit di via Martiri d’Ungheria. Erano circa le 4:30 quando una banda ha cercato di sradicare lo sportello automatico, mettendo in atto un’azione velocissima.  Secondo quanto ricostruito, i ladri. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

