Alisson Santos, attaccante brasiliano, ha dichiarato che vivere a Napoli rappresenta un sogno. Dopo alcune settimane nel club, l’atleta ha espresso entusiasmo per l’ambiente e per la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità. Le sue parole sottolineano un rapido inserimento nel nuovo contesto e un forte entusiasmo per questa fase della sua carriera.

Alisson Santos sta vivendo l’avventura più bella della sua carriera. Dopo poche settimane dal suo arrivo a Napoli, l’attaccante brasiliano ha già trovato l’ambiente perfetto per esprimere tutto il suo talento. Nel post partita di Napoli-Lecce, il classe ’96 non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova pagina della sua storia calcistica nella sua intervista a Radio CRC. L’accoglienza ricevuta dai tifosi e dalla città interra ha accelerato il suo processo di ambientamento, trasformando quello che inizialmente poteva sembrare un trasferimento complicato in un’opportunità straordinaria. Lecce battuto con carattere: la risposta di Alisson. La gara contro il Lecce rappresentava un esame importante per misurare i progressi degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “È un sogno”, Alisson Santos da brividi: le parole che raccontano il suo ambientamento a Napoli

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