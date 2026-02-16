Napoli cuore e brividi | Alisson Santos risponde a Malen Un 2-2 che vale la Champions
Alisson Santos ha segnato un gol decisivo nel match tra Napoli e Roma, terminato 2-2, dopo aver risposto a Malen con un colpo di testa che ha fatto impazzire i tifosi partenopei. La partita si è giocata sotto il caldo torrido di ottobre, e il suo intervento all’ultimo minuto ha evitato una sconfitta che avrebbe complicato la corsa alla Champions.
RIMONTA CHAMPIONS. Il big match tra Napoli e Roma termina 2-2, un risultato che permette agli azzurri di mantenere le distanze da una diretta concorrente e guadagnare un punto sulla Juventus (sconfitta dall’Inter). La gara è un botta e risposta continuo: i giallorossi scappano due volte con uno scatenato Donyell Malen (7? e 71? su rigore), ma la squadra di Conte ha la forza di reagire prima con l’ex Spinazzola (40?) e poi con la magia del neo-acquisto Alisson Santos (82?). Il brasiliano, entrato dalla panchina, si rivela decisivo. Pesano le assenze a centrocampo (McTominay) e le difficoltà difensive di Beukema e Rrahmani contro la velocità degli attaccanti di Gasperini. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare Hojlund
Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2.
Napoli Roma 2-2: Spinazzola e Alisson Santos rispondono a Malen. Come è andato il match
Nel match tra Napoli e Roma, terminato 2-2, Spinazzola e Alisson Santos sono riusciti a pareggiare le reti di Malen, che aveva portato avanti i giallorossi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
GOL BRASILEIRO! GOL DE ALISSON SANTOS É O EMPATE DO NAPOLI #NapoliRoma 2-2 x.com
Alisson Santos la riprende con una sassata di destro dal limite! Un lampo del nuovo acquisto del Napoli sorprende Svilar, ora è 2-2 al Maradona: come finirà facebook