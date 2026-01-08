Subaru Italia trasferisce la sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca

Subaru Italia ha recentemente spostato la propria sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca, situato nel quartiere Bicocca. Questa scelta mira a favorire un ambiente più innovativo e funzionale, rafforzando la presenza del brand nel territorio milanese. Il trasferimento rappresenta un passo importante per migliorare i servizi e le attività di Subaru Italia, mantenendo un’attenzione costante alle esigenze dei clienti e del mercato.

Subaru Italia ha trasferito la propria sede operativa a Milano all’interno del BIM – Business Innovation Milano, nel quartiere Bicocca. Il nuovo insediamento sostituisce gli uffici di Milano Certosa e diventa il principale punto di riferimento operativo dell’azienda nel capoluogo lombardo. Il trasferimento è avvenuto a pochi mesi dal 40° anniversario della società e risponde all’esigenza di disporre di spazi di lavoro aggiornati e coerenti con l’evoluzione organizzativa e del mercato automotive. La sede è collocata al quinto piano della struttura BIM e ospita ambienti riorganizzati in open space, dotati di soluzioni tecnologiche a supporto delle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

