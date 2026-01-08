Subaru Italia trasferisce la sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca

Subaru Italia ha recentemente spostato la propria sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca, situato nel quartiere Bicocca. Questa scelta mira a favorire un ambiente più innovativo e funzionale, rafforzando la presenza del brand nel territorio milanese. Il trasferimento rappresenta un passo importante per migliorare i servizi e le attività di Subaru Italia, mantenendo un’attenzione costante alle esigenze dei clienti e del mercato.

Subaru Italia ha trasferito la propria sede operativa a Milano all’interno del BIM – Business Innovation Milano, nel quartiere Bicocca. Il nuovo insediamento sostituisce gli uffici di Milano Certosa e diventa il principale punto di riferimento operativo dell’azienda nel capoluogo lombardo. Il trasferimento è avvenuto a pochi mesi dal 40° anniversario della società e risponde all’esigenza di disporre di spazi di lavoro aggiornati e coerenti con l’evoluzione organizzativa e del mercato automotive. La sede è collocata al quinto piano della struttura BIM e ospita ambienti riorganizzati in open space, dotati di soluzioni tecnologiche a supporto delle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Subaru Italia trasferisce la sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca Leggi anche: Green Building Forum Italia: da Milano la regia operativa della transizione Leggi anche: Fieracavalli apre le porte al Polo: nel 2026 debutta in fiera l’Italia Polo Challenge Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Subaru Italia trasferisce la sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca - Subaru Italia ha trasferito la propria sede operativa a Milano all’interno del BIM – Business Innovation Milano, nel quartiere Bicocca. ilfattoquotidiano.it

Affidabilità, sicurezza, tranquillità su ogni strada: è questo che i subaristi vivono davvero, ed è questo che ci rende orgogliosi. Hai anche tu una frase che descrive Subaru Scrivila nei commenti! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.