Sabato mattina, Forza Italia San Mauro Pascoli ha incontrato amici e simpatizzanti al Caffè del Centro nell’ambito dell’evento

Forza Italia San Mauro Pascoli ha incontrato, sabato mattina, amici e simpatizzanti al Caffè del Centro. “Un momento conviviale - spiega una nota - per salutare il 2025 ripercorrendo le diverse iniziative politiche messe in campo fino ad ora. Sicurezza,verde pubblico, attività economiche,scuola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - 'Aperitivo azzurro' di Forza Italia a San Mauro Pascoli: tra gli obiettivi l'apertura di una sede

Leggi anche: Tra tombole e animazione in piazza si aprono le festività natalizie di San Mauro Pascoli

Leggi anche: Tra tombole e animazione in piazza si aprono le festività natalizie di San Mauro Pascoli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aperitivo azzurro e natale solidale a Diamante: giovani, impegno civile e solidarietà nel segno di Forza Italia; Aperitivo Azzurro a Diamante: raccolta alimentare e confronto politico con De Caprio; Sondaggio su Forza Italia: Pier Silvio guida le preferenze degli italiani, Tajani leader indiscusso, malissimo Occhiuto; Longobucco, assistenza domiciliare attivata senza ritardi dopo le dimissioni ospedaliere.

Lunedì 22 dicembre, il Coordinamento Forza Italia Giovani Alto Tirreno Cosentino ha promosso a Diamante l'iniziativa "Aperitivo Azzurro e Natale Solidale": una serata che ha unito la raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose a un profondo dibattit - facebook.com facebook