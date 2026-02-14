La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione in Puglia a causa di forti temporali che si stanno avvicinando. Le condizioni meteo peggiorano nella serata del 14 febbraio e si protrarranno anche nel giorno successivo, portando piogge intense e raffiche di vento. Molte zone della regione si preparano a possibili disagi, con scuole e attività commerciali che potrebbero essere chiuse o rimandate.

Allerta meteo arancione in Puglia per la previsione di forti temporali, sia nella serata del 14 febbraio che per tutto il 15 febbraio. La Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta, trasformando il colore da giallo in arancione, almeno fino alle 2 della notte e nella Puglia centrale Adriatica, nel Tarantino e nel Salento. Nella parte centrale della Puglia (la zona della provincia di Bari e della Bat verso l'entroterra) l'allerta resta invece gialla. Sarà gialla l'allerta anche per domenica nelle stesse zone. Previsti forti temporali e rovesci violenti, soprattutto nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Puglia, allerta arancione: previsti forti temporali

Venti forti e temporali si avvicinano alla Puglia.

Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia

