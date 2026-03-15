Una intensa nevicata ha interessato il Varesotto, provocando numerosi incidenti stradali e alberi caduti lungo le strade. Per motivi di sicurezza, Anas ha deciso di chiudere temporaneamente la strada statale 233, impedendo il transito ai mezzi. La situazione ha richiesto interventi di emergenza per gestire le conseguenze della neve sulla viabilità.

VARESE, 15 MAR – Una forte nevicata nel Varesotto nella notte ha creato disagi alla viabilità e ad alcuni paesi con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. In particolare Brinzio, Castello Cabiaglio e la Valganna sono state le zone più colpite dalla perturbazione che ha portato pioggia in tutta la provincia e neve nelle valli del Nord. A causa delle fitte nevicate Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada statale 233 dal km 55 al km 62 a Induno Olona. “Il traffico – spiega Anas in una nota – viene deviato come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Forte nevicata nel Varesotto: incidenti stradali e piante cadute

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