Nel bilancio 2025 della Polizia Locale di Abbiategrasso, sono stati effettuati oltre 600 servizi di polizia stradale e rilevati 108 incidenti. Inoltre, si sono registrati sette arresti per spaccio di stupefacenti. Questi dati, presentati dalla comandante Maria Malini durante le celebrazioni di San Sebastiano, evidenziano un calo degli incidenti rispetto agli anni precedenti e un'attenta attività di controllo sul territorio.

Oltre 600 servizi di polizia stradale, 108 incidenti rilevati, sette arresti per spaccio di stupefacenti: sono alcuni dei numeri del bilancio 2025 della Polizia Locale di Abbiategrasso, illustrato dalla comandante Maria Malini durante le celebrazioni di San Sebastiano martedì scorso. Sul fronte della sicurezza stradale, l’attività di controllo ha portato all’accertamento di numerose violazioni: 72 veicoli senza assicurazione, 287 con revisione scaduta e 2.844 infrazioni per sosta irregolare. Ventisei conducenti di monopattino, inoltre, sono stati sanzionati per mancato uso del casco. Per la guida in stato di ebbrezza si contano quattro sanzioni amministrative e nove deferimenti all’autorità giudiziaria per superamento dei limiti penali, oltre a un caso di guida sotto effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sette arresti per spaccio nel 2025. In forte calo gli incidenti stradali

