Un progetto di legge propone di attribuire maggiore responsabilità a chi si trova in condizioni di maggiore sicurezza sulla strada. L’obiettivo è spostare l’attenzione dal dover pensare esclusivamente alla propria protezione verso una maggiore consapevolezza delle responsabilità di chi ha maggiori possibilità di evitare incidenti. La proposta mira a modificare le norme per rendere più chiara questa distinzione di ruoli.

«Noi vogliamo che si passi dal dire al pedone e al ciclista “pensa da solo a proteggerti” al concetto per cui lo Stato e, a caduta, gli enti che si devono occupare di questo tema, creino le condizioni per rendere le strade più sicure». In che modo? Per esempio, introducendo nella nostra normativa sulla circolazione stradale «il concetto di gerarchia delle responsabilità», ovvero l’utente più forte, quello che è alla guida del mezzo «preponderante per massa, per velocità, per potenza» sia anche quello cui attribuire - in via prioritaria e fermo restando l’obbligo per tutti gli utenti di rispettare il Codice della strada - una sorta di “responsabilità rafforzata” in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Incidenti stradali, proposta Pd: maggiore responsabilità all’“utente più forte”

Sette arresti per spaccio nel 2025. In forte calo gli incidenti stradaliOltre 600 servizi di polizia stradale, 108 incidenti rilevati, sette arresti per spaccio di stupefacenti: sono alcuni dei numeri del bilancio 2025...

Leggi anche: Incidenti stradali, «Siamo un popolo di menefreghisti e distratti»: prof Andrea Maggi chiama gli italiani alla responsabilità

Discussioni sull' argomento Incidenti stradali, proposta Pd: maggiore responsabilità all’utente più forte; Stop strage stradale: più tutele per pedoni e ciclisti.

Emergenza buche, il Pd propone un mutuo per riparare le stradeLa proposta del Partito Democratico al Comune di Aprilia: così si può finanziare l’intervento di manutenzione straordinaria ... latinaoggi.eu

Stop strage stradale: più tutele per pedoni e ciclistiLa proposta di legge 2523 redatta dal Pd con il contributo della Fiab punta a proteggere pedoni e ciclisti, rafforzando la mobilità attiva ... bikeitalia.it

Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri ed eventi mortali. Prefetto Michele di Bari: non solo repressione anche attività di formazione e prevenzione #ANSA x.com

Tangenziale Salerno, circolazione di nuovo regolare dopo 2 incidenti stradali - facebook.com facebook