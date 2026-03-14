Formula 1 in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari | Leclerc secondo Hamilton terzo

Da periodicodaily.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana di Formula 1 in Cina, George Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint. Sul podio sono saliti anche Charles Leclerc, secondo, e Lewis Hamilton, terzo. La gara si è svolta sabato 14 marzo, rappresentando il secondo appuntamento stagionale dopo il Gran Premio in Australia, con una gara breve che ha visto protagonisti principalmente le vetture Ferrari e Mercedes.

(Adnkronos) – Super Ferrari nella gara Sprint del Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, è andata in scena la gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato dalla Mercedes. Anche in questo caso, proprio come a Melbourne, a trionfare è stato George Russell, partito dalla pole position, che ha preceduto Charles Leclerc e Lewis Hamilton per un podio rosso Ferrari. Bloccato al via Andrea Kimi Antonelli, il giovane italiano della Mercedes che partiva dalla seconda posizione, ma è stato penalizzato nel corso della gara per un incidente con Hadjar e quinto al traguardo dietro la McLaren di Lando Norris. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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