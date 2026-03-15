Formazioni ufficiali Lazio-Milan | Allegri sorprende in mediana e a sinistra In attacco …

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan sono state annunciate: Allegri ha deciso di schierare una formazione con sorprese in mediana e sulla corsia sinistra. In attacco, le scelte dei due allenatori sono state confermate o variate rispetto alle ultime uscite. La partita si svolge nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026 e vede le due squadre in campo con le rispettive formazioni ufficiali.

I riflettori dello stadio 'Olimpico' di Roma si accenderanno, alle ore 20:45, per Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Per il Milan di Massimiliano Allegri si tratta di una colossale occasione per accorciare le distanze in vetta alla classifica del campionato, visto il pareggio interno (1-1) dell'Inter contro l'Atalanta. In casa Lazio, fino alle ultime ore, c'è stato il dubbio sulla presenza o meno in campo dell'ex Alessio Romagnoli e c'era attesa per capire come Sarri avrebbe risolto il problema della sostituzione a metà campo di Danilo Cataldi. In casa Milan, invece, il grande problema era dettato dall'assenza - causa squalifica - di Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Formazioni ufficiali Lazio-Milan: Allegri sorprende in mediana e a sinistra. In attacco … Articoli correlati Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: mister Allegri sorprende in ogni repartoSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Milan-Parma, formazioni ufficiali: Allegri sorprende in difesa. Ecco la mossaSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... INCREDIBILE VAR sbaglia tutto in Milan–Lazio e Allegri viene espulso! Le mie immagini virali Contenuti e approfondimenti su Formazioni ufficiali Lazio Milan... Temi più discussi: Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Lazio, con il Milan Sarri sceglie la linea prudente: Patric farà il play; Milan, il programma della vigilia della sfida con la Lazio. Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa in mezzo al campo per Allegri, Sarri punta sull’ex MaldiniDopo il pareggio dell’ Inter contro l’ Atalanta la sfida tra Lazio e Milan assume ancor più valore in ottica lotta scudetto, con Massimiliano Allegri che conferma quasi interamente l’undici del derby ... sport.virgilio.it Lazio-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Giuseppe Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match di stasera. Scopri di più nel primo commento! facebook Lazio-Milan Marco Guida Olimpico 20.45 DAZN Serie A, 29a giornata #laziomilan #milanpress x.com