Milan-Parma formazioni ufficiali | Allegri sorprende in difesa Ecco la mossa

Massimiliano Allegri ha deciso di schierare una difesa a sorpresa nel Milan-Parma, motivata dalla necessità di rafforzare la linea arretrata dopo le recenti difficoltà. L’allenatore rossonero ha optato per un modulo più compatto, inserendo un difensore centrale che non era previsto nelle ultime partite. La scelta mira a migliorare la solidità del reparto difensivo e a contrastare le rapide ripartenze degli avversari. I tifosi attendono con curiosità questa nuova strategia in campo.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Carlos Cuesta. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlovic; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino.