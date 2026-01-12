La nuova era della regolamentazione cinese sull' IA | aggiornamento della Cybersecurity Law e controllo sui contenuti generativi

L’aggiornamento della Cybersecurity Law cinese rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Le nuove norme mirano a favorire lo sviluppo del settore, garantendo al contempo una gestione più efficace dei rischi. Con sanzioni rafforzate e un’ampia estensione dell’extraterritorialità, queste disposizioni definiscono un quadro normativo più rigoroso e strutturato per i contenuti generativi e le tecnologie emergenti.

Un intervento che punta allo sviluppo del settore, ma anche alla gestione dei suoi rischi, con nuove norme, sanzioni più robuste ed estensione dell'extraterritorialità. Al centro, l'obbligo di trasparenza per i contenuti "AI generated" e il coordinamento con le altre leggi cardine del sistema.

