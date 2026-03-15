Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Coveri sorprende Scaglia bianconeri sotto

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen valida per la 31ª giornata di Serie C, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei locali. Coveri ha segnato il gol che ha deciso l’incontro, sorprendendo Scaglia e portando i tre punti alla squadra di casa. La cronaca del match include una sintesi degli eventi, dettagli sulla moviola e il tabellino aggiornato.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 26? GOL COVERI – Il Forlì passa in vantaggio! Calcio d’angolo dalla sinistra respinto da Savio, raccoglie Coveri che calcia al volo dal limite dell’area e fulmina Scaglia, che va giù tardi e viene infilato all’angolo basso. 25? Rovesciata Palomba – Occasione anche per il Forlì! Palomba si coordina e in rovesciata colpisce, trovando la respinta sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Coveri sorprende Scaglia, bianconeri sotto Articoli correlati Juventus Next Gen Ascoli 1-0 LIVE: la sblocca Guerra, Scaglia salva ancora i bianconeri! Che chance OkoroOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Arezzo Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Tavernelli manda i bianconeri sotto INTERVALLOCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Altri aggiornamenti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un p ... msn.com È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". La Juventus Next Gen scende in campo oggi alle 12:30 per affrontare il Forlì in una sfida che può dire tanto nella rinc facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com