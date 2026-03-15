Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Coveri sorprende Scaglia bianconeri sotto

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen valida per la 31ª giornata di Serie C, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei locali. Coveri ha segnato il gol che ha deciso l’incontro, sorprendendo Scaglia e portando i tre punti alla squadra di casa. La cronaca del match include una sintesi degli eventi, dettagli sulla moviola e il tabellino aggiornato.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 26? GOL COVERI – Il Forlì passa in vantaggio! Calcio d’angolo dalla sinistra respinto da Savio, raccoglie Coveri che calcia al volo dal limite dell’area e fulmina Scaglia, che va giù tardi e viene infilato all’angolo basso. 25? Rovesciata Palomba – Occasione anche per il Forlì! Palomba si coordina e in rovesciata colpisce, trovando la respinta sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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