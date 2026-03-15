Forlì Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Puczka pareggia i conti su rigore!

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, terminata 1-1, Puczka ha segnato un rigore che ha pareggiato il risultato. La gara, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. I due team si sono affrontati sul campo in una sfida che ha visto entrambe le formazioni impegnate a conquistare i tre punti.