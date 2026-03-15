Forlì Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Puczka pareggia i conti su rigore!
Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, terminata 1-1, Puczka ha segnato un rigore che ha pareggiato il risultato. La gara, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. I due team si sono affrontati sul campo in una sfida che ha visto entrambe le formazioni impegnate a conquistare i tre punti.
di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 62? GOL PUCZKA – Ottava rete stagionale dell’austriaco, che spiazza Martelli e firma l’1-1 dal dischetto. 59? RIGORE PER LA JUVE – Combinano bene al limite Faticanti e Savio, con quest’ultimo atterrato da un’entrata in netto ritardo di De Risio. Calcio di rigore per la Juventus Next Gen, confermato anche dopo la card giocata dal Forlì per l’FVS. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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