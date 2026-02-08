La Juventus Next Gen si impone per 1-0 contro la Torres grazie a un rigore di Puczka, che mette i bianconeri in vantaggio al 25ª giornata di Serie C. La partita si decide da un penalty concesso dall’arbitro, e la Torres resta a secco di punti. Zaccagno, il portiere della Torres, si lascia sorprendere dal tiro di Puczka e non può nulla. I padroni di casa cercano di reagire, ma senza successo. La Juventus Next Gen guadagna tre punti fondamentali in classifica.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 31? GOL PUCZKA – Pallone da una parte, Zaccagno dall’altra. Juventus Next Gen avanti con il sesto gol stagionale di Puczka. 27? RIGORE PER LA JUVENTUS NEXT GEN – Calcio d’angolo di Puczka, Gil non arriva a colpire ma il direttore di gara assegna il calcio di rigore per una trattenuta di Baldi ai danni di Brugarello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Puczka porta avanti i bianconeri su rigore! Spiazzato Zaccagno

Approfondimenti su Torres Juventus Next Gen

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 202526.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torres Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Torres-Juventus Next Gen; Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Serie C | Torres-Juventus Next Gen: numeri e precedenti; La Torres vuole dar gambe al filotto contro la Juventus Next Gen.

Pagina 1 | Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi talenti. Il match tra Pineto e Ascoli, scontro diretto in chiave playoff, accende l’attenzione dei bianconeri, ... tuttosport.com

Torres-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Torres-Juventus Next Gen di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

#JuventusNextGen, i convocati per la #Torres Possibile esordio per #Licina x.com

Torres - Juventus Next Gen ore 12:30, Brambilla: "Licina e Oboavwoduo hanno tutte le qualità per far bene" https://ow.ly/LS3L50Yb6HJ facebook