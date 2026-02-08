Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE | Puczka porta avanti i bianconeri su rigore! Sardi in 10 espulso Zambataro

La partita tra Torres e Juventus Next Gen si è conclusa con un risultato di 0-1. Puczka ha segnato il rigore che ha deciso il match, mentre la Torres ha dovuto giocare in 10 uomini dopo l’espulsione di Zambataro. La Juventus ha approfittato della situazione e ha portato a casa i tre punti. La squadra sarda ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 39? CAMBIO TORRES – Dentro Liviero per Di Stefano. 37? ESPULSO ZAMBATARO – Card vincente della Next Gen, con il rosso sventolato a Zambataro. Torres in 10, Juventus in superiorità numerica. 34? FVS RICHIESTO DALLA JUVE – Gunduz fermato da un fallo da ultimo uomo di Zambataro.

