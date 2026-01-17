Juventus Next Gen Ascoli 1-0 LIVE | la sblocca Guerra Scaglia salva ancora i bianconeri! Che chance Okoro

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un 1-0 a favore dei bianconeri, grazie a un gol di Guerra. Scaglia si è distinto ancora una volta con interventi decisivi. Ecco una sintesi della gara, con commenti e dettagli sui momenti salienti.

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juventus Next Gen vuole proseguire il suo momento d'oro, reduce dalle vittorie in questo inizio di 2026 contro Carpi e Livorno. Bianconeri che ospitano l'Ascoli al Moccagatta di Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ascoli 1-0: sintesi e moviola. 87? PUNIZIONE PUCZKA – Pallone di poco fuori dallo specchio. 86? AMMONITO NDOJ – Abbatte Anghelè dopo un gran dribbling, ammonito anche lui. 85? CAMBIO JUVE – Deme sostituisce Okoro.

