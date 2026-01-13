Taxi in piazza contro Ncc e Uber ma stavolta Salvini difende lo sciopero

In Italia, i taxi in piazza protestano contro Ncc e Uber, sollevando questioni di regolamentazione e concorrenza. Questa volta, Matteo Salvini si schiera a favore dello sciopero, adottando un atteggiamento più comprensivo rispetto al passato. Un cambiamento che riflette le diverse sensibilità attorno al settore dei trasporti e alle dispute tra regolamentazione tradizionale e nuove forme di mobilità.

Mai così accomodante. Matteo Salvini, il primo a scagliarsi contro qualsiasi sciopero e contro i sindacati, quando a incrociare le braccia sono i tassisti cambia atteggiamento. Stavolta, in occasione dello sciopero dei taxi di ieri, ha ritenuto "giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare". Una bella differenza rispetto alle tante precettazioni degli scioperi dei trasporti degli ultimi anni o degli attacchi ai sindacati per le proteste contro il governo. Salvini annuncia di aver convocato per oggi le associazioni, spiegando che non ha voluto "interferire". Intanto lo sciopero ha raccolto un'alta adesione, con il servizio a singhiozzo in tante città.

