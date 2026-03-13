Forlì ‘capitale’ coi Campionati Italiani a squadre

A Forlì si svolgono i Campionati Italiani a squadre di scacchi, un evento che coinvolge diverse squadre provenienti da tutta Italia. Durante le partite, i giocatori si concentrano intensamente, analizzando ogni mossa con attenzione, mentre le partite si svolgono senza rumore, ma con grande tensione. Le gare si tengono nel fine settimana e rappresentano un momento importante per il torneo nazionale.

Sulle scacchiere non si corre e non si alza la voce, ma la tensione non manca. Ogni mossa viene studiata, ogni pedone avanzato può cambiare il destino di una partita e, in questo fine settimana, anche quello di un’intera squadra. Da oggi a domenica Forlì diventa infatti uno dei centri italiani degli scacchi ospitando un raggruppamento del Campionato Italiano a squadre. La competizione coinvolge diversi livelli del torneo nazionale — A1, C e Promozione — e porterà in città oltre cento giocatori. Ogni girone è composto da sei squadre, che si sfidano su quattro scacchiere contemporaneamente, e ogni vittoria vale un punto, mentre la patta ne assegna mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

