Alluvione il piano per Faenza | un quartiere da spostare 100 edifici da sacrificare e 5 kmq allagabili Tutte le mappe

Da ravennatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per proteggere Faenza e la Bassa Romagna, è stato messo a punto un piano che prevede lo spostamento di un quartiere, la perdita di circa 100 edifici e la possibilità di allagare un’area di cinque chilometri quadrati. Il progetto include anche il rafforzamento degli argini e interventi su almeno sette ponti, con l’indicazione di due zone esondabili sul Lamone e sul Senio, rispettivamente di 250 e 320 ettari.

Per difendere Faenza e la Bassa Romagna c'è anche un quartiere da “delocalizzare”, vale a dire da trasferire, oltre che il rifacimento di argini più alti, anche in città, e due aree esondabili da 250 ettari (sul Lamone) e 320 ettari (sul Senio), passando da lavori necessari su almeno 7 ponti sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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