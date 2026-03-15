Alluvione il piano per Faenza | un quartiere da spostare 100 edifici da sacrificare e 5 kmq allagabili Tutte le mappe

Per proteggere Faenza e la Bassa Romagna, è stato messo a punto un piano che prevede lo spostamento di un quartiere, la perdita di circa 100 edifici e la possibilità di allagare un’area di cinque chilometri quadrati. Il progetto include anche il rafforzamento degli argini e interventi su almeno sette ponti, con l’indicazione di due zone esondabili sul Lamone e sul Senio, rispettivamente di 250 e 320 ettari.

Per difendere Faenza e la Bassa Romagna c'è anche un quartiere da “delocalizzare”, vale a dire da trasferire, oltre che il rifacimento di argini più alti, anche in città, e due aree esondabili da 250 ettari (sul Lamone) e 320 ettari (sul Senio), passando da lavori necessari su almeno 7 ponti sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. Tutte le mappeArgini da spostare per allargare lo spazio utile in caso di piena, casse di laminazione in sequenza prima della città e in pianura grandissime aree... Leggi anche: Tutte le mappe per capire Milano: le case convenienti, le zone più pericolose, i redditi in ogni quartiere Approfondimenti e contenuti su Alluvione il piano per Faenza un... Temi più discussi: Alluvioni, Emilia-Romagna in rivolta. Imprese e sindaci: Il nuovo piano di interventi blocca cantieri e sviluppo; La Toscana centrale verso le città spugna. Dopo alluvioni con danni da 4 miliardi di euro in 3 anni, Plures ha un piano per aumentare la resilienza di Firenze, Prato e Pistoia; Viaggio in Emilia-Romagna a tre anni dalle alluvioni, tra adattamento ed emergenza; Piano di messa in sicurezza da oltre 20 milioni. Aree allagabili, i piani per il ravennate preoccupano gli agricoltoriI progetto per il dissesto idrogeologico in caso di alluvione prevedono l'invasione da parte dell'acqua di zone coltivate e abitate ... rainews.it Brunelli, il re del gelato. Buco da un milione di euro, ma c’è il piano anti crisi: Siamo più forti di primaIl Tribunale civile ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti Prima il Covid e poi l’alluvione, ma ci siamo rimboccati le maniche. ilrestodelcarlino.it Torino: alluvione aprile 2025, stanziati altri 45 milioni di Euro dal Governo al Piemonte che serviranno per completare il quadro degli interventi previsti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, finanziando così interventi urgenti e di mitigazion facebook