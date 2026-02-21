Piantedosi | ‘Basta politicizzare il referendum Il Sì non diminuirebbe l’autonomia dei magistrati

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che il referendum non dovrebbe essere usato per scopi politici. Durante un’intervista a Il Tempo, ha spiegato che un risultato favorevole al Sì non comporterebbe una perdita di autonomia dei magistrati. Allo stesso tempo, ha precisato che un successo del No non metterebbe in crisi l’esecutivo. Piantedosi ha sottolineato l’importanza di mantenere i temi tecnici lontano dalle polemiche elettorali. La campagna referendaria continua a suscitare divisioni tra gli schieramenti.

