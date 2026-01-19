Sperona la volante poi prova a investire un poliziotto | la folle corsa del fuggitivo finisce contro un muro

Nella serata di ieri, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un uomo di 29 anni ha causato un incidente durante una fuga. Dopo aver speronato una volante, ha tentato di investire un agente e si è successivamente schiantato contro un muro. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

È successo nella serata di ieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Un 29enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione. L’uomo è stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in via Camillo De Meis quando hanno notato un’auto in sosta con un uomo a bordo. Alla vista della volante, il conducente ha improvvisamente speronato l’auto di servizio, tentando di fuggire nonostante l’alt intimato dagli agenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vespa rubata, cervello scollegato: scappa nella notte, sperona la Volante e finisce a letto… in questura

Un tentativo di furto di Vespa si conclude con un inseguimento nella notte, durante il quale l’autore sperona una volante e viene poi trovato in questura. L’uomo, cercando di nascondersi tra i camper nel parcheggio Pietri, dimostra poca lucidità e poca pianificazione, mettendo in atto un gesto impulsivo che si rivela inutile. La vicenda evidenzia come comportamenti imprudenti possano portare a conseguenze inattese e più gravi del previsto.

Leggi anche: Napoli, Suv impazzito con minori a bordo sperona una volante: muore un poliziotto, un altro è grave

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Benevento, sperona la volante e ferisce lievemente due agente: scatta l'obbligo di firma - Per aver speronato un'auto della Volante della Questura e causato lievi ferite a due agenti, è stato posto agli arresti domiciliari. ilmattino.it