Il furto in appartamento poi la fuga con l' auto rubata | folle inseguimento nella notte

Durante la notte, un furto in appartamento si è concluso con il furto di un'auto, scatenando un inseguimento tra le strade cittadine. Due uomini sono stati identificati e denunciati per aver tentato di sfuggire alle forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia come i reati collegati possano avere conseguenze immediate e serie, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di una corretta tutela della sicurezza pubblica.

L'auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. E, così, per due uomini scatta la denuncia. Nella notte del 12 gennaio, durante un furto in abitazione a Pieve di Cento (Bologna) era stata rubata una autovettura utilitaria. La proprietaria ha subito.

