Rapina violenta al centro Guadagna negoziante e figlio picchiati arrestati due minorenni

Da dayitalianews.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver commesso una rapina violenta nel centro Guadagna, a Palermo. Il negoziante e suo figlio sono stati picchiati durante il tentativo di furto. L'episodio si è verificato nel quartiere, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per fermare i responsabili. Per aggiornamenti su questa e altre notizie, hai la possibilità di abbonarti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo nel quartiere Guadagna. Sono stati sorpresi a rubare all’interno del centro Guadagna, a Palermo, e non hanno esitato a usare la violenza. Due ragazzi di 15 e 16 anni hanno colpito alla testa il titolare di un’attività commerciale e il figlio, intervenuto per difendere il padre durante il tentativo di furto. L’intervento dei carabinieri e le immagini di videosorveglianza. I Carabinieri del nucleo radiomobile, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire rapidamente l’accaduto. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante di origine cinese ferito alla testa all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

rapina violenta al centro guadagna negoziante e figlio picchiati arrestati due minorenni

© Dayitalianews.com - Rapina violenta al centro Guadagna, negoziante e figlio picchiati, arrestati due minorenni

Leggi anche: Rapina violenta all’alba all'Eurospin di Catania: due dipendenti sequestrati e picchiati

Leggi anche: Rapina violenta e lesioni aggravate tra giovani a Casagiove, arrestati due ragazzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Commerciante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino, arrestati tre giovani; Picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino; Picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino; Negoziante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino.

rapina violenta centro guadagnaNegoziante e figlio picchiati durante rapina, arrestati due minorenni - Scoperti a rubare al centro Guadagna a Palermo due ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre. ansa.it

rapina violenta centro guadagnaNegoziante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino - PALERMO – Tre giovani arrestati, di cui due minorenni, per una rapina impropria al Centro commerciale Guadagna. livesicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.