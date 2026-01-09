Rapina violenta al centro Guadagna negoziante e figlio picchiati arrestati due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver commesso una rapina violenta nel centro Guadagna, a Palermo. Il negoziante e suo figlio sono stati picchiati durante il tentativo di furto. L'episodio si è verificato nel quartiere, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per fermare i responsabili.

Il colpo nel quartiere Guadagna. Sono stati sorpresi a rubare all'interno del centro Guadagna, a Palermo, e non hanno esitato a usare la violenza. Due ragazzi di 15 e 16 anni hanno colpito alla testa il titolare di un'attività commerciale e il figlio, intervenuto per difendere il padre durante il tentativo di furto. L'intervento dei carabinieri e le immagini di videosorveglianza. I Carabinieri del nucleo radiomobile, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire rapidamente l'accaduto. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante di origine cinese ferito alla testa all'interno del centro commerciale. Negoziante e figlio picchiati durante rapina, arrestati due minorenni - Scoperti a rubare al centro Guadagna a Palermo due ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre.

Negoziante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino - PALERMO – Tre giovani arrestati, di cui due minorenni, per una rapina impropria al Centro commerciale Guadagna. livesicilia.it

