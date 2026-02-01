Giornata delle vittime civili delle guerre flash mob per Gaza davanti al Comune di Fiumicino

Oggi a Fiumicino si è svolto un flash mob davanti al Comune per ricordare le vittime civili delle guerre. In piazza una quarantina di persone si sono radunate, sventolando bandiere e mostrando cartelli con messaggi di pace. L’obiettivo era sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sofferenza delle persone innocenti coinvolte nei conflitti, in particolare a Gaza. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con interventi di alcuni partecipanti e applausi. La giornata, istituita ufficialmente dal Parlamento, ricorda a tutti quanto siano dure

"Il 1° febbraio 2026 si celebra la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all'unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017. La ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre ed informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte". Lo asfferma una nota del Comitato spontaneo Viva Palestina. "Nella serata del 1° febbraio – prosegue il comunicato – centinaia di Comuni italiani aderiranno alla Giornata illuminando di blu i Municipi ed esponendo lo striscione "Stop alle bombe sui civili".

