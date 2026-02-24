Flash mob dei sanitari davanti all’ospedale | No al bando delle Ong stiamo con Gaza

Il flash mob dei sanitari davanti all’ospedale di Cona nasce dalla decisione di sospendere le attività di alcune ONG, provocando la protesta dei professionisti. I sanitari, con uno slogan chiaro, hanno manifestato il loro sostegno a Gaza e si sono opposti alle restrizioni imposte. Hanno riunito una quarantina di persone, che hanno esposto cartelli e urlato parole di solidarietà. La protesta si è svolta nel pomeriggio, attirando l’attenzione dei passanti.

'No liste, no bersagli. Stiamo con le Ong, stiamo con Gaza', recita così lo slogan del fash mob promosso e organizzato da Sanitari per Gaza Ferrara giovedì 26 alle 14, davanti all'ingresso 2 dell'ospedale di Cona. L'iniziativa si svolgerà "in forma statica e pacifica - garantiscono gli organizzatori -, senza intralcio alle attività sanitarie, per difendere il diritto alla cura, la solidarietà e l'autonomia del giudizio medico". "La mobilitazione nasce per dire no al bando del governo israeliano contro le Ong - dichiarano - e per denunciare la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza.