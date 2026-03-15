Moise Kean è stato convocato dalla Fiorentina per la partita di domani a Cremona contro i grigiorossi di Nicola, in programma alle 20:45. La squadra viola ha invece escluso Fortini a causa di lombalgia. La lista di Vanoli, quindi, comprende il nome di Kean, che potrà scendere in campo, mentre Fortini non sarà della partita.

FIRENZE – Provino superato, oggi pomeriggio, per Moise Kean. Che figura fra i convocati per la “disfida” che la Fiorentina giocherà domani a Cremona (ore 20,45) contro i grigiorossi di Nicola. Nonb è ancora chiaro, ovviamente, se Moise entrerà in campo dall’inizio o se siederà in panchina. Ma il solo fatto di essere convocato lascia intendere che l’allenatore ci crede. E lo vuole in campo da subito. Non figura invece nella lista di Vanoli, Niccolò Fortini, a scopo precauzionale, a causa di una lombalgia. STADIO FRANCHI – Sta facendo discutere, fra i tifosi, in queste ore l’interesse della Fiorentina per il contributo da versare al Comune sullo stadio Franchi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean convocato per Cremona. Può giocare. Escluso invece Fortini (lombalgia). La lista di Vanoli

Articoli correlati

Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per la Conference, ma potrebbe giocare a CremonaFIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina.

Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per il Rakow, ma potrebbe giocare a CremonaFIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina.

Highlights Fiorentina vs Cremonese 1 - 0 (Kean)

Una raccolta di contenuti su Fiorentina Kean convocato per Cremona...

Temi più discussi: Perché Kean non gioca titolare Fiorentina-Rakow: infortunio, turnover oppure è squalificato?; Fiorentina in ansia per Kean: ci sarà contro il Parma?; Fiorentina-Parma 0-0, niente svolta per i viola che restano a un solo punto sulla zona retrocessione; NEWS – Kean, Vlahovic, Boga, Anguissa, McTominay, KDB, Bastoni, Dumfries, Atta, Solet, CDK, Mina: le novità.

Fiorentina: Kean convocato per Cremona. Può giocare. Escluso invece Fortini (lombalgia). La lista di Vanolirovino superato, oggi pomeriggio, per Moise Kean. Che figura fra i convocati per la disfida che la Fiorentina giocherà domani a Cremona (ore 20,45) contro i grigiorossi di Nicola. Nonb è ancora chia ... firenzepost.it

Cremonese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Kean. Assente FortiniCi siamo, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio previsto per domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sono stati comunicati i convocati della Fiorentina per ... firenzeviola.it

Évelyne Viens and Maya Antoine start for Roma against Fiorentina! #CanWNT/ #CanXNT x.com

STATISTICHE - 14 GOL STAGIONALI PER HOJLUND 10 in campionato Fiorentina Genoa Juventus(2) Cremonese(2) Genoa(2) Verona Lecce 3 in Champions League Sporting Lisbona(2) Chelsea 1 in Supercoppa Italiana facebook