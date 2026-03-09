La Fiorentina ha inserito Christensen nella lista UEFA per la partita contro il Rakow, mentre Kean resta in dubbio ma potrebbe comunque scendere in campo a Cremona. La squadra si prepara alla sfida di Conference League di giovedì, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai quarti, e nel frattempo si concentrano anche sulla partita di lunedì in campionato. La squadra si sta allenando in vista di entrambi gli impegni.

FIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina. Anche se giovedì ci sarà il match di Conference contro il Rakow, per cercare la qualificazione ai quarti di finale. Ma è ovvio che la situazione in classifica preoccupi assai di più. La trasferta di Cremona sembra una finale, oppure uno spareggio per restare in serie A. Intanto, in vista del Rakow, indisponibili Brescianini e Rugani fuori dalla Lista Uefa, e la coppia Solomon-Lezzerini, entrambi alle prese con i postumi di una lesione al retto femorale della coscia destra. Anzi, proprio riguardo Lezzerini la Fiorentina ha fatto richiesta di sostituirlo e iscrivere Christensen, visto che l’infortunio del proprio portiere è superiore a 30 giorni di diagnosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per il Rakow, ma potrebbe giocare a Cremona

