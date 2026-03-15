Finanza chi sta scommettendo sull' Italia | un segnale decisivo

Nel 2025, la composizione del debito pubblico italiano si è modificata significativamente. Sono aumentati gli investitori stranieri e le famiglie che detengono titoli di Stato, mentre la quota di proprietà della Banca d’Italia si è ridotta rispetto agli anni del quantitative easing e alla crisi del 2012. Questi cambiamenti rappresentano un mutamento nella distribuzione degli investimenti sul debito nazionale.

Cambia la geografia del debito pubblico italiano: nel 2025 è cresciuta in maniera marcata la presenza degli investitori stranieri e delle famiglie, mentre si è ridotto il peso della Banca d'Italia rispetto agli anni del quantitative easing e la crisi del 2012. Su 3.095,5 miliardi di euro complessivi, la composizione dei sottoscrittori di bot e btp vede al primo posto gli investitori stranieri, con 1.061,8 miliardi, pari al 34,3% del totale. Seguono le banche italiane con 622,2 miliardi (20,1%), la Banca d'Italia con 574,1 miliardi (18,6%), le famiglie con 448,9 miliardi (14,5%) e i fondi d'investimento con 386,9 miliardi (12,5%). È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Unimpresa, secondo cui il confronto con il 2024 evidenzia soprattutto la forte crescita della componente estera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Finanza, chi sta scommettendo sull'Italia: un segnale decisivo Articoli correlati Vincono un milione scommettendo sull’attacco Usa all’Iran: la strana puntata su PolymarketDalle tensioni geopolitiche ai profitti lampo: come Polymarket e Kalshi hanno trasformato l’attacco Usa all’Iran in un’ondata di scommesse... Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave erroreIl Milan prosegue la sua rincorsa all'Inter, portandosi nuovamente a -5 dalla vetta. Contenuti utili per approfondire Finanza chi sta scommettendo... Discussioni sull' argomento Giorgetti, il monito sulle mosse della Bce: Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia. E ricorda la lezione della guerra in Ucraina; Boom di volumi per il petrolio su Hyperliquid: grosse perdite per chi sta scommettendo al ribasso; Lo Stretto che tiene il mondo in ostaggio Quando un corridoio largo pochi chilometri detta l'agenda dell'economia globale; L'ombra delle scommesse illegali sui fan token: indaga la Guardia di Finanza. I tre edifici quasi ristrutturati, proprietà Cdp Real Asset, erano nei piani delle ferrovie italiane ma secondo Milano Finanza qualcosa è cambiato facebook 4 turisti giapponesi si sono seduti all’Osteria da Luca, locale veneziano e hanno ordinato una frittura di pesce, quattro fiorentine e due calici di vino. Il conto è stato 1.143 euro. I 4 sono rimasti senza parole e li hanno spinti a chiamare la Guardia di Finanza. x.com