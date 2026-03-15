Finale della coppa canora La voce d’oro al teatro comunale di Galeata | i vincitori

Da forlitoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, il teatro comunale di Galeata ha ospitato la finale della coppa canora “La Voce d’oro”. La competizione ha visto salire sul palco numerosi artisti e appassionati di musica provenienti da tutta la regione, pronti a esibirsi davanti a un pubblico numeroso e coinvolto. La serata ha concluso con la proclamazione dei vincitori, che sono stati annunciati al termine delle esibizioni.

“La serata - spiega una nota - ricca di emozioni e momenti di spettacolo, ha visto alternarsi sul palco 29 esibizioni molto diverse tra loro, con artisti unici per stile e personalità. Il pubblico ha potuto ascoltare un ampio ventaglio di generi musicali: dal pop al rock, passando per le melodie classiche e d’autore, con interpreti autodidatti, giovani cantautori e talenti emergenti. A condurre la manifestazione con professionalità e simpatia sono stati Endriu Passavanti e Milena Landi. Passavanti ha diretto e coordinato l’intera manifestazione, mentre Milena Landi, presidente dell’Associazione socio-culturale Teodorico, ha affiancato la conduzione contribuendo fortemente alla riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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