Finale della coppa canora La voce d’oro al teatro comunale di Galeata | i vincitori

Sabato 14 marzo 2026, il teatro comunale di Galeata ha ospitato la finale della coppa canora “La Voce d’oro”. La competizione ha visto salire sul palco numerosi artisti e appassionati di musica provenienti da tutta la regione, pronti a esibirsi davanti a un pubblico numeroso e coinvolto. La serata ha concluso con la proclamazione dei vincitori, che sono stati annunciati al termine delle esibizioni.

“La serata - spiega una nota - ricca di emozioni e momenti di spettacolo, ha visto alternarsi sul palco 29 esibizioni molto diverse tra loro, con artisti unici per stile e personalità. Il pubblico ha potuto ascoltare un ampio ventaglio di generi musicali: dal pop al rock, passando per le melodie classiche e d’autore, con interpreti autodidatti, giovani cantautori e talenti emergenti. A condurre la manifestazione con professionalità e simpatia sono stati Endriu Passavanti e Milena Landi. Passavanti ha diretto e coordinato l’intera manifestazione, mentre Milena Landi, presidente dell’Associazione socio-culturale Teodorico, ha affiancato la conduzione contribuendo fortemente alla riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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