Seconda edizione della Coppa Canora La Voce D’Oro | 40 anni di tradizione musicale e uno sguardo al futuro

Il concorso è promosso dall’Associazione Socio Culturale Teodorico in collaborazione con il Comitato di Gestione del Teatro Comunale C. Zampighi, con il patrocinio e il supporto dell’Ufficio Cultura del Comune di Galeata Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto il Teatro Comunale C. Zampighi di Galeata trasformarsi in un palcoscenico di emozioni, talento e grande partecipazione di pubblico, nel 2026 torna la Coppa Canora “La Voce D’Oro”, giunta alla sua seconda edizione e ormai avviata a diventare un appuntamento stabile nel panorama musicale del territorio. Il concorso è promosso dall’Associazione Socio Culturale Teodorico in collaborazione con il Comitato di Gestione del Teatro Comunale C. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: I 20 anni dell’ospedale. Festa a Baggiovara tra scienza, spettacolo e uno sguardo al futuro

Leggi anche: Al via la III edizione di “Ritorno ai mercanti – Uno sguardo sull’arte”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Festival di Concesio, tutto pronto per la finale del concorso canoro - Sabato 31 atto conclusivo della manifestazione giunta alla seconda edizione: 16 cantanti selezionati e una giuria d’eccellenza. giornaledibrescia.it