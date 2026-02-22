Musica e talento a Galeata la seconda edizione della Coppa Canora | premi in denaro e vetrina televisiva

La seconda edizione della Coppa Canora 2026, intitolata “La Voce d’Oro”, si svolge a Galeata, attirando giovani cantanti da tutta la regione. La manifestazione nasce per valorizzare il talento musicale locale e offre premi in denaro e visibilità televisiva ai partecipanti. Organizzatori e pubblico si preparano a vivere momenti intensi, mentre i concorrenti si sfidano con le loro esibizioni. La competizione continuerà fino alla serata finale, prevista tra due settimane.

Torna la seconda edizione della Coppa Canora 2026 – “La Voce d’Oro”, pronta a riportare sul palco nuovi talenti e grandi emozioni. La finale si terrà sabato 14 marzo al Teatro Comunale Carlo Zampighi di Galeata, luogo simbolo della vita culturale del territorio, che anche quest’anno ospiterà una serata interamente dedicata alla musica dal vivo. Elemento di grande rilievo sarà la visibilità offerta ai partecipanti: la serata sarà infatti registrata e trasmessa successivamente in prima serata su Teleromagna, garantendo ai finalisti una significativa vetrina televisiva a livello regionale. Il concorso è aperto a cantanti solisti, duo e trio, dai 12 anni in su (residenti in Europa), senza limiti di genere musicale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

