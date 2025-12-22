Un' auto e due cassonetti in fiamme | notte di lavoro per i vigili del fuoco
Notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi, fortunatamente risolti senza particolari difficoltà. Tre i casi più rilevanti tra gli episodi registrati in città: due in Valpolcevera e uno a levante. Il primo ha riguardato un’auto parcheggiata, data alle fiamme poco dopo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Auto va a fuoco in piena notte: vigili del fuoco sedano le fiamme
Leggi anche: Casolare distrutto dalle fiamme nella notte: al lavoro anche i vigili del fuoco di Parma
Un'auto e due cassonetti in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco; Incendi a raffica: scooter e auto dati alle fiamme nella notte | LA MAPPA; Incendio in un parcheggio condominiale a Terracina, danneggiate due auto; .
Un'auto e due cassonetti in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco - Altri due interventi hanno interessato alcuni cassonetti dei rifiuti: il primo incendio si è verificato dopo le 21 in via Bolzaneto, il secondo nel corso della notte in via Redipuglia, nel quartiere ... genovatoday.it
Cassonetti in fiamme e auto danneggiata, indaga la polizia - Intorno alle 2,30, in via Giolitti, nei pressi del parcheggio dell’ex Upim, le fiamme hanno avvolto due contenitori ... ilrestodelcarlino.it
Cassonetti in fiamme, ancora un caso: due inneschi dolosi a Monteciccardo - Due inneschi per altri due casi di qualche balordo che ha appiccato dei piccoli incendi. corriereadriatico.it
Verona Riparte. . Porto San Pancrazio: così non va! Marciapiedi non curati , auto abbandonate da anni , rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti . Questa è una realtà che i cittadini vedono ogni giorno. Verona merita di più: decoro, sicurezza e ri - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.